"Türkiye Satrançla Tek Yürek Oluyor" projesiyle depremzede çocuklara moral desteği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"Türkiye Satrançla Tek Yürek Oluyor" projesiyle depremzede çocuklara moral desteği

AA

"Türkiye Satrançla Tek Yürek Oluyor" projesiyle depremzede çocuklara moral desteği

MERSİN (AA) - MUSTAFA ÜNAL UYSAL/ALEYNA COŞKUN - Türkiye Satranç Federasyonunca (TSF) Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından hazırlanan "Türkiye Satrançla Tek Yürek Oluyor Projesi" kapsamında verilen eğitimler, depremzede çocuklara moral veriyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin ardından TSF tarafından başlatılan proje kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında kalan çocuklara satranç eğitimi verilmeye başlandı.

Yurtlarda çocuklarla bir araya gelen gönüllü antrenörler, günün belirli saatlerinde çocuklarla satranç oynayarak onlara hem moral veriyor hem de çocukların zamanlarını daha verimli geçirmesini sağlıyor.


- Tulay: "Bu çalışmamız sahada oldukça yaygınlaşan bir proje oldu"

TSF Başkanı Gülkız Tulay, AA muhabirine, zor bir dönemden geçildiğini ve bu sürecin birlik, beraberlik içinde atlatılabileceğini söyledi.

Depremlerin ardından federasyon olarak bölgeye çeşitli yardımlarda bulunduklarını anlatan Tulay, hazırladıkları "Türkiye Satrançla Tek Yürek Oluyor Projesi" ile depremzedelerin yanında olduklarını belirtti.

Anlamlı bir projeye imza attıklarını aktaran Tulay, "Temel amacımız çocuklarımızın, gençlerimizin bu dönemi daha sağlıklı geçirmelerine destek olmak. Şu an depremzede kardeşlerimizin yerleştiği tüm yurtlara satranç sınıfları, köşeleri oluşturuyoruz. Nüfusun yoğunluğuna göre planlama yaparak eğitimler vererek, satrançla yeni tanışan çocuklarımıza da satrancı öğretiyoruz. Bu çalışmamız sahada oldukça yaygınlaşan bir proje oldu." diye konuştu.

Tulay, projede gönüllü antrenörlerin yurtlarda çocuklara satranç branşını anlattığını, bu eğitimlerin çocuklara moral verdiğini dile getirdi.

Federasyon olarak depremzedelerin olduğu her kente ulaşmaya çalıştıklarına belirten Tulay, "Son derece güzel ve anlamlı bir proje. Şu ana kadar ulaştığımız illerde 1000'in üzerinde satranç takımı dağıttık. Proje kapsamında bu rakamın çok daha yukarılara çıkacağının hesabını yaptık. Ona göre de çalışmalarımızı tamamladık." dedi.

Proje kapsamında ailelerden olumlu geri dönüşler aldıklarını vurgulayan Tulay, şunları kaydetti:

"Bu projeye dahil olan, özellikle anasınıfındaki çocuklarımızın mutlu olduklarını gördük. Anne ve babalarıyla görüştüğümüzde bunu dile getirmeleri bize 'iyi bir şey yapmışız' dedirtiyor. Çocuklar satrancı çok seviyor. İleriki aşamada devletimizin konaklama sağladığı diğer yerlerde bu projemizi dalga dalga yaymayı düşünüyoruz. Çünkü satranç hem kolay ulaşılabilir bir branş hem de çocukları iyileştirme anlamında önemli bir araç."

Tulay, tüm imkanlarıyla bu yolda çalışmaya ve depremzedelerin yanında olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Depremde ödülleri enkaz altında kalan satranç şampiyonu yeni kupa ve madalyasına kavuştu
YEREL HABERLER Depremde ödülleri enkaz altında kalan satranç ...
Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, ilçedeki çalışmaları inceledi
YEREL HABERLER Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, ilçedeki ...
Mersin'de iki motosikletin çarpıştığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Mersin'de iki motosikletin çarpıştığı kaza anı ...
Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, kentteki durumu değerlendirdi:
YEREL HABERLER Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, kentteki durumu ...
Mersin'de 59 okul boşaltıldı, 16'sı için yıkım kararı verildi
YEREL HABERLER Mersin'de 59 okul boşaltıldı, 16'sı için yıkım kararı ...
Mersin'de araziyi "dublör" kullanarak satmayan çalışan 3 şüpheliden biri yakalandı
YEREL HABERLER Mersin'de araziyi "dublör" kullanarak satmayan ...
Başkasına ait arsayı müteahhide satmaya çalışırken yakalandılar
YEREL HABERLER Başkasına ait arsayı müteahhide satmaya çalışırken ...
Mersin'de polis ekipleri depremzedelere desteğini sürdürüyor
YEREL HABERLER Mersin'de polis ekipleri depremzedelere desteğini ...
Mersin'de örtü altı erik hasadı başladı
YEREL HABERLER Mersin'de örtü altı erik hasadı başladı
Mersin Şehir Hastanesinde hiperbarik oksijen tedavisi gören depremzedelerde uzuv kaybı yaşanmadı
YEREL HABERLER Mersin Şehir Hastanesinde hiperbarik oksijen tedavisi ...
İklim değişikliğinin Marmara Denizi'ne etkileri şamandıralarla takip ediliyor
YEREL HABERLER İklim değişikliğinin Marmara Denizi'ne etkileri ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.