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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin'de depremzedelerin eşyalarını taşıyan tır yandı

AA

Mersin'de depremzedelerin eşyalarını taşıyan tır yandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, Hatay'daki depremzedelerin ev eşyalarını taşıyan tır, çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Süleyman Burkankulu'nun kullandığı 15 AAT 927 kupa, 47 AAV 385 dorse plakalı ev eşyası yüklü tır, TEM Otoyolu Karakütük Mahallesi civarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Durumu fark eden sürücü, tırı emniyet şeridine park ettikten sonra itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu tır ve eşyalar yandı.

Tırda bulunan eşyaların Hatay'daki depremzedelere ait olduğu ve başka bir ile taşındığı öğrenildi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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