ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Avrupa'da tarih yazmayı hedefliyor

MERSİN (AA) - SERKAN AVCI/ÜNAL UYSAL - FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) çeyrek finale yükselen ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, şampiyonluğa ulaşarak tarih yazmanın hesaplarını yapıyor.

Sezona 4 kulvarda da şampiyonluk parolasıyla başlayan Mersin ekibi, Avrupa Ligi B Grubu'nda 14 müsabakada 10 galibiyet alarak normal sezonu lider tamamladı.

Çeyrek finale yükselen ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Fenerbahçe Alagöz Holding'in ilk sırada bitirdiği A Grubu'nun 4'üncüsü olan Fransa'nın Tango Bourges Basket ekibi ile eşleşti.

Organizasyonda 3 maç üzerinden 2 galibiyet alan takımın Dörtlü Final'e yükseleceği eşleşmede saha avantajı bulunan Mersin ekibi, yoluna kayıpsız ilerlemeyi hedefliyor.

Avrupa Ligi'nde çeyrek final maçları 14 ve 17 Mart'ta, gerekmesi halinde üçüncü müsabakalar ise 22 Mart'ta yapılacak.

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ile Tango Bourges Basket arasındaki ilk karşılaşma, 14 Mart Salı günü saat 19.00'da Mersin'deki Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanacak.





- "Anadolu'da EuroLeague'i lider tamamlayan ilk takım olduk"

Takımın genel koordinatörü Ender Ünlü, AA muhabirine, Avrupa Ligi'nin ilk haftalarında aldıkları mağlubiyetlere rağmen kısa sürede toparlandıklarını söyledi.

Bunun normal sezonun sonucuna olumlu yansıdığını anlatan Ünlü, "Her geçen hafta üstüne koyarak devam ettik. O dönemde koçlarımızla yolumuza ayırmak zorunda kaldık fakat son düzlüğe geldiğimizde hem oyuncular hem de başantrenörümüzle belli bir çizgi yakaladık. Son 5 haftadır kaybetmeden kendi grubumuzu lider tamamladık. Bununla birlikte Anadolu'da EuroLeague'i lider tamamlayan ilk takım olduk." diye konuştu.

Ünlü, grup lideri olarak çıktıları çeyrek finalde saha avantajına sahip olmalarının çok önemli olduğunu vurguladı.





- Dörtlü Final'e yükselip organizasyona ev sahipliği yapma planları

Fransız ekibini eleyerek Dörtlü Final'e yükselmeye odaklandıklarını aktaran Ünlü, tur atlamaları halinde organizasyona ev sahipliği yapmak için girişimlerde bulunacaklarını dile getirdi.

Ünlü, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle kentte çok sayıda afetzedenin konakladığını hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fenerbahçe de biz de tur atladığımız zaman son 4 ekipten 2'si Türk takımı oluyor. Depremzedelere moral ve motivasyon olması açısından onlar için de bir şeyler çıkarabileceğimiz bir organizasyon talebi FIBA'ya sunulabilir. Bunu sunabilmemiz için bu turu geçmemiz gerekiyor. Bizim böyle bir düşüncemiz var. Şehrin dinamikleriyle böyle bir organizasyona talip olmak istiyoruz. Son kararı yaptığımız sunumlar neticesinde FIBA verecek."

Kulüp tarihinin en başarılı sezonunu yaşadıklarına dikkati çeken Ünlü, şunları kaydetti:

"5 yıl önce kulübümüzü kurduğumuzda sonra üstüne koyarak yolumuza devam edeceğimizi, bu şehre Avrupa'nın en büyüğü olarak lig, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Türkiye Kupası ve Avrupa şampiyonluğunu getireceğimizi söylemiştik. Çok şükür ki bu zamanlara geldik. Taraftarlarımızla tek yürek olup FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde kupayı ülkemize ve şehrimize getireceğiz. Bunun Anadolu'da şehrimize yakışacak bir kupa olacağını düşünüyorum. Oyuncularımızın tamamı kendilerine, şehre ve bize inanmış durumda. Sezon başladığından beri transferleri zaten hedefler üzerine konuşarak gerçekleştirmiştik. Tam motivasyon ve konsantre olmuş şekilde hazırlıklarımızı yapıyoruz. Tarihte ilk olacak. EuroLeague'de Anadolu'ya gelen ilk kupa olacak."

Ender Ünlü, şampiyonluk yolunda taraftar desteğine ihtiyaç duyduklarını sözlerine ekledi.

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