Mersin'de depremzede çocuklara "Umudun Rengi Mavi Projesi"yle moral desteği

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MERSİN (AA) - Erdemli ilçesinde depremzede çocuklar, "Umudun Rengi Mavi Projesi" kapsamında düzenlenen çeşitli etkinliklerle moral buluyor.

Erdemli Belediyesinin yazılı açıklamasına göre, belediye ekipleri 6 Şubat'taki depremlerin ardından ilçeye gelen depremzede çocuklar için "Umudun Rengi Mavi Projesi" başlattı.

Psikolog, sosyolog ve 475 gönüllünün destek verdiği proje kapsamında Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Sosyal Tesislerinde kalan çocuklar için etkinlik düzenlendi.

Resim yapıp çeşitli aktivitelere katılan depremzede çocuklar etkinliklerle moral buluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, çocukların hayatlarını en güzel şekilde idame ettirmelerine gayret ettiklerini belirtti.

Etkinliğe katılan çocuklar da kendileri için yapılan bu aktiviteleri oldukça anlamlı bulduklarını ifade etti.

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