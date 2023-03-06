Mersin'de internetten çocuk istismarı içeren video indirdiği iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Yenişehir ilçesinde internetten çocuk istismarı içeren video indirdikleri iddiasıyla yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, jandarma ekipleri, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde internetten çocuk istismarı içeren video indirdiği belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Adreslerde çocuk istismarı içeren video indirildiği belirlenen 6 hard disk, 2 cep telefonu, hafıza kartı ve flash bellek ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğeri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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