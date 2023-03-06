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Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Ziya Özorhon, İbrahim Altıntaş, Ali Osman Kanık

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın 9, Gray 17, Holingsvorth 8, Hayes 15, Crvendakic 9, Gamze Takmaz 2, Özge Özışık 3, Sinem Ataş 8, Esra Ural Topuz 4

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Nacickaite 12, Pelin Derya Bilgiç 4, Işıl Alben 1, McCovan 19, Stevens 17, Pulvere 5, Meltem Yıldızhan, Tuğçe Canıtez

1. Periyot: 24-16

Devre: 47-32

3. Periyot: 63-46





MERSİN (AA) - ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, sahasında Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 75-58 yendi.









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