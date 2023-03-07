Mersin'de kurulan "Giysi Evi"nde depremzedelerin ihtiyaçları karşılanıyor

MERSİN (AA) - SERKAN AVCI/ÜNAL UYSAL - Mersin Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM), Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra kurulan Giysi Evi'nde 37 bini aşkın afetzedeye hizmet sunuldu.

Yenişehir Belediyesi, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kentin en geniş kapasiteli etkinlik salonlarının yer aldığı AKM'nin faaliyetlerini durdurma kararı aldı.

Depremzedelerin kıyafet ihtiyaçlarına yönelik çalışma yapan belediye, AKM'deki 1100 metrekarelik alanda Giysi Evi kurdu.

Belediye tarafından temin edilen ve çeşitli kentlerden gönderilen yardım malzemeleri, türlerine göre ayrılarak askı ve raflara yerleştirildi.

Depremin ikinci gününde açılan Giysi Evi'nden bir ayda 37 binden fazla afetzede yararlandı.

Her depremzedenin ihtiyacı için ikişer kez başvuruda bulunabildiği Giysi Evi, hafta içi hizmet veriyor. Hafta sonları ise çalışmalara ara veren ekipler, sağlanan kıyafet ve ayakkabı desteğiyle reyonların kapasitesini genişletiyor.

- "El birliğiyle bu yaraları sarmaya devam ediyoruz"

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, AA muhabirine, depremin ardından kente gelen afetzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak için harekete geçtiklerini söyledi.

Özellikle depremzedelerin giysi ihtiyacına yönelik çalışmalara ağırlık verdiklerini anlatan Özyiğit, ilçedeki bütün kurumların da bu konuda kendilerine destek sağladığını belirtti.

Atatürk Kültür Merkezi'nde 1100 metrekarelik alanı mağazaya dönüştürdüklerini ve belediye bünyesindeki personelin yüzde 10'unun Giysi Evi'nde dönüşümlü hizmet verdiğini aktaran Özyiğit, "Burada Türkiye'nin her yerinden gelen destekler olduğu gibi eksik ve acil ihtiyaç pozisyonunda gördüğümüz bazı ürünleri de satın alma yapıyoruz. Kentteki hayırseverler de bağışlarını yapıp destek veriyor. Burada gerçekten insanların gönlünden geçen amaç gerçekleşiyor. Buna bir nevi aracılık ediyoruz. El birliğiyle bu yaraları sarmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

- "Bize ihtiyaç olduğu müddetçe buradayız"

Özyiğit, Giysi Evi'ndeki çalışmalara gönüllülerin de destek verdiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Talep olduğu müddetçe çalışmalarımız sürecek. Biz kollarımızı açtık. Onlar bize 'Yeterlidir, bizi bırakabilirsiniz.' diyene kadar kollarımızı açık tutacağız. Gücümüz yettiğince, bize ihtiyaç olduğu müddetçe buradayız. Yenişehir halkından ve Türkiye'nin diğer bölgelerinden gelebilecek desteklerin nitelikli, sağlıklı bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması en büyük düsturumuz. Yaklaşık 350 gönüllümüz de bizimle görev alıyor. Kendi aralarında işbirliği yaparak burayı hiçbir zaman boş bırakmıyorlar."

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