Dini Yayınlar Genel Müdürü Fatih Kurt, Tarsus'ta Aile ve Gençlik Merkezini ziyaret etti

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MERSİN (AA) - Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü Fatih Kurt, Mersin'in Tarsus ilçesinde Müftülük bünyesinde hizmet veren Aile ve Gençlik Merkezini ziyaret etti.

Ziyaretinde, Tarsus Müftüsü Ali Can'dan merkezde yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Kurt, koordinatörlerle de bir araya geldi.



Kurt, yaptığı açıklamada, Aile ve Gençlik Merkezindeki çalışmaların önemli olduğunu belirtti.

Bu merkezlerdeki koordinatörlerin çabalarının önemine değinen Kurt, "Diyanet İşleri Başkanlığı olarak öncelikli çalışmalarımızdan biri de gençler ve ailelerle anlamını bulan bu güzel mekanları yaygınlaştırmak ve fonksiyonel olarak kullanmaktır. Aileler ve genç nesil ile ortak bir dil yakalayabilmek ve onlara güvenli bir ortam sağlayabilmek siz değerli koordinatörlerimizin samimi çabaları ile mümkün olacaktır." ifadesini kullandı.

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