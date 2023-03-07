Depremzede anne adayları Mersin'de 88 bebek dünyaya getirdi

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MERSİN (AA) - SERKAN AVCI/SEZGİN PANCAR - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen anne adaylarının tedavi gördüğü Mersin Şehir Hastanesinde 6 Şubat'tan bu yana 88 bebek dünyaya geldi.

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 6 Şubat'taki depremlerin ardından çok sayıda afetzedeye sağlık hizmeti sunan Mersin Şehir Hastanesi, anne adayları için de "güvenli liman" oldu.

Depremin etkilediği illerde yaşayan anne adayları, Türkiye'yi yasa boğan afetten sonra geldikleri kentte Mersin Şehir Hastanesine başvurdu. Deprem bölgelerinden sevki gerçekleştirilenlerin de aralarında olduğu afetzede anne adaylarının doğum süreçlerinin özenle yürütüldüğü hastanede, bugüne kadar 88 bebek dünyaya geldi.

Bebeklerden bazıları annesiyle buluşturulurken, bazıları da doğum sonrası kuvözde tedavi altına alındı.

Bu süreçte, depreme farklı illerdeki hastanelerde yakalandıktan sonra tahliye edilen 211 bebeğin tedavisi de Mersin Şehir Hastanesinde sürüyor.



- Servislerde bebekler için kapasite artışına gidildi

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Birim Sorumlusu Uzman Dr. Mustafa Akçalı, AA muhabirine, 6 Şubat'taki depremden sonra hastanede hızlıca organize olduklarını söyledi.

Yenidoğan üniteleri ile yoğun bakım servislerinin 66 yatak kapasitesine sahip olduğunu aktaran Akçalı, "Çok hızlı bir şekilde yönetimimizle organize olup yoğun bakımlarımızı 35'erden 70 yatağa, servislerimizi de 30'un üzerine çıkardık. Toplamda 100'ün üzerinde bir kapasiteye ulaştık." dedi.

Akçalı, deprem bölgelerinden sevk edilen bebeklerin tedavilerinin ardından afetzede anne adaylarının hamilelik süreçleriyle ilgilenmeye başladıklarını anlattı.

Her gebenin sağlıklı doğum yapması için hizmet verdiklerine dikkati çeken Akçalı, şunları kaydetti:

"İlk günlerden sonraki hasta kabullerimiz anne karnında strese bağlı erken doğum ya da sorunlu gebelikler oldu. Daha çok anne adaylarını almaya başladık. Şu anda depremden etkilenen annelerin bebeklerini takip ediyoruz. Depremzede bebeklerde birtakım özel durumlar olabiliyor. Travmaya maruz kalmalarından dolayı bazı kan değerlerinde yükseklikler olabiliyor. Özellikle böbrekleri koruma adına birtakım tedaviler uyguluyoruz. Buraya gelen bütün bebeklere sonuna kadar destek vermeye çalışıyoruz. 500 gramın ve 24 haftanın altında bebeklerden tutun ciddi solunum problemi olanlara kadar hepsini başarılı şekilde takip etmeye çalışıyoruz."

Akçalı, zorlu sürece rağmen 88 bebeğin sağ salim dünyaya gelmesinin buruk sevincini yaşadıklarını sözlerine ekledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da 26 Şubat'ta yaptığı açıklamada, son 20 günde 11 afet şehrinde 11 binin üzerinde bebek doğduğunu belirtmişti.

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