Gönüllü hiperbarik oksijen tedavisi uzmanı, arkadaşlarıyla depremzedelerin imdadına yetişti

MERSİN (AA) - SEZGİN PANCAR/SERKAN AVCI - Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkazdan çıkarılan yaralıların uzuv kayıplarının önlenmesinde etkili olan hiperbarik oksijen tedavisine destek için İstanbul'dan Mersin Şehir Hastanesine gönüllü gelen Uzman Dr. Gülşen Yetiş Buluklu, meslektaşlarıyla el ele vererek afetzedelerin tedavisine katkı sağlıyor.

İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesinde görevli 30 yaşındaki hiperbarik tıp uzmanı Gülşen Yetiş Buluklu, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından 8 binden fazla yaralının sevk edildiği Mersin Şehir Hastanesindeki çalışmalara destek olmak amacıyla 13 Şubat'ta gönüllü olarak kente geldi.

Sualtı ve Hiperbarik Ünitesinin sorumlu hekimi Eren Olcay ve diğer çalışanlarla omuz omuza veren 30 yaşındaki Buluklu, uzvunda dolaşım bozukluğu ve ödem bulunan, doku kaybı önlenebilir seviyede olan hastalara basınç odasında oksijen tedavisi uyguluyor.

Gülşen Yetiş Buluklu, AA muhabirine, Mersin'in depremden etkilenen illere yakın konumda olması dolayısıyla çok sayıda yaralının bu kente getirildiğini söyledi.

Çalışmalara destek vermek istediğini belirten Buluklu, "Depremin ardından İstanbul'a da yaralılar gelmeye başlamıştı ancak gördük ki asıl sıcak alan burası. Kendi alanımla ilgili hastaların komşu illerden biri olan Mersin'deki hastanelere sevk edileceğini biliyordum. Ben de Mersinli bir hekim olarak dayanamadım ve Mersin Şehir Hastanesine gönüllü gelmek istedim, adımı yazdırdım." dedi.

Buluklu, hiperbarik uzmanları olarak iletişim kurdukları grup aracılığıyla bölgeye gelmek için haberleştiklerini anlattı.

Meslektaşlarının büyük bir dayanışma örneği gösterdiğini vurgulayan Buluklu, "Hep beraber nerede eksik var, birbirimizle iletişime geçtik. Mersin'de görevli bir hekim vardı ancak biliyoruz ki bu dönemde 24 saat görev alacak kişiler de tükenecek. Kendi kurumumda yeteri kadar hastayı aldıktan sonra bana Mersin'de ihtiyaç duyulacağını anladım ve direkt koşmak istedim. Annemin ve babamın yaşadığı, deprem bölgesine komşu olduğu için hastaların çoğunluğunun sevk edileceği bir hastaneye koşa koşa gelmek istedim." diye konuştu.

- Depremden önce 8 saat açık olan hiperbarik ünitesi tam gün hizmet veriyor

Gülşen Yetiş Buluklu, Mersin Şehir Hastanesinde depremlerden önce 8 saat açık olan hiperbarik ünitesinin, gönüllü hekimlerin desteğiyle 24 saat hizmet vermeye başladığını dile getirdi.

Mesai mefhumu gözetmeksizin uyguladıkları tedaviyle, enkazdan çıkarılan yaralıların uzuv kayıplarının önlenmesine katkı sunduklarını bildiren Buluklu, şunları kaydetti:

"En uykusuz olduğumuz zamanlar, ilk geldiğimiz haftalardı. Bazen sekizer saatlik mesailerle dönüşümlü çalışabiliyorduk ama bu her zaman olmuyordu. Çok riskli vakalar nedeniyle 2-3 hekimin birden bulunduğu durumlar vardı. Basınç odasında enkazdan 261'inci saatte çıkarılmış hastamız (Mustafa Avcı) var. 3 hekimin aynı anda izlediği hastalar oldu. İlk zamanlar uykusuz geçti. Sorumlu hekimimiz Eren Bey'in, çocuğunu göremediği zamanlar oldu. Eşim İstanbul'da, ben 3 haftadır buradayım. Bunu 1 aya tamamlamayı düşünüyorum. Yavaş yavaş hasta sayımız sabitlenmeye başladı ama ne kadar ihtiyaç varsa ben de o kadar kalmaya hazırım."





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