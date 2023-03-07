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MERSİN (AA) - Mersin'de kaçak 32 litre içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, kaçak ürün bulundurulduğu belirlenen Tarsus ve Çamlıyayla ilçesindeki adreslere operasyon düzenlendi.

Adreslerde kaçak 32 litre içki ile 4 bin 475 sigara bulan jandarma, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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