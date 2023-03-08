Mersin'de minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 10 kişi hastaneye kaldırıldı.
Derviş Şendur'un kullandığı 34 CMC 986 plakalı otomobil, D-400 kara yolu Gazipaşa Bulvarı'nda, Uğur Şahin'in idaresindeki 34 BDE 719 plakalı minibüsle çarpıştı.
Kazada, minibüs sürücüsü Şahin ve 7 yolcu ile otomobildeki 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine, bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İlk müdahaleleri yapılan 10 yaralı, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.