Mersin'de minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 10 kişi hastaneye kaldırıldı.

Derviş Şendur'un kullandığı 34 CMC 986 plakalı otomobil, D-400 kara yolu Gazipaşa Bulvarı'nda, Uğur Şahin'in idaresindeki 34 BDE 719 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada, minibüs sürücüsü Şahin ve 7 yolcu ile otomobildeki 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine, bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleleri yapılan 10 yaralı, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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