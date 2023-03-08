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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahramanmaraş'ta depremi yaşayan öğretmen Mersin'de afetzede öğrencilere ders veriyor

AA

Kahramanmaraş'ta depremi yaşayan öğretmen Mersin'de afetzede öğrencilere ders veriyor

MERSİN (AA) - MUSTAFA ÜNAL UYSAL/ALEYNA COŞKUN - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından ailesiyle Mersin'e gelen öğretmen, aynı acıları paylaştığı afetzede öğrencilerin eğitimlerinden geri kalmaması için mesai yapıyor.

Kahramanmaraş'ta özel bir lisede Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği yapan 42 yaşındaki Murat Yılmaz'ın evi, Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerde zarar gördü. Ailesini yanına alan Yılmaz, daha önce görev yaptığı Mersin'e geldi.

Depremden etkilenen illerden gelen öğrencilerin derslerinden geri kalmaması için İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Mersin Üniversitesi'nde başlatılan eğitimlerde görev almak için başvuran Yılmaz, burada ders vermeye başladı.

Murat Yılmaz, AA muhabirine, Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremi şiddetli şekilde hissettiklerini, afetin kendilerinde bıraktığı izleri bir an önce unutmak için Mersin'e gelmeye karar verdiklerini söyledi.

Mesleğine devam etmek ve öğrencilere faydalı olmak istediğini belirten Yılmaz, "Çalışarak kafamı toparlıyorum. İlk başta bocalıyorsunuz, sonradan anlıyorsunuz ki eğitim durmuyor. Öğrencilerin sınavları var. Çocuklar için motive oluyorsunuz. Sendeledik ama düşmemek için hayata devam ediyoruz." dedi.

Yılmaz, çok sevdiği mesleğini her şartta yapmak istediğini belirtti.

- "Depremi konuşmak yerine çocuklara hayatın devam ettiğini anlattım"

Yaşanan süreçten depremzede öğrencilerin oldukça etkilendiğini anlatan Yılmaz, çocukların bu durumdan kurtulması için ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti.

Bu süreci öğrencilerle birlik ve beraberlik içinde atlatacaklarını dile getiren Yılmaz, şöyle devam etti:

"Buradaki öğrencilerimin ilk başta bocaladığını gördüm. Yani 'Biz neredeyiz, ne oluyor?' diye sorguluyorlar. 'Sınıf, öğretmen, tahta var ama biz neredeyiz?' dişe düşündüklerini gözlerinde gördüm. Derse girdim, onlara hayatın, eğitim hayatının devam ettiğini anlattım. İlk gün gelip derse başladım. Tahtayı doldurmaya başladım. Çocuklar şaşkınlıkla beni izledi ama bir müddet sonra bu duruma alıştılar."

Murat Yılmaz, öğrencilerin keyifle derslere devam ettiğini ve onlarla aile gibi olduklarını belirtti.

Depremzede öğrencilerin eğitimden geri kalmadığını kaydeden Yılmaz, "Milli Eğitim Bakanlığı çocuklara sahip çıktı. Çocuklara 'Eğitiminiz devam ediyor, yeter ki siz isteyin, okullarınız var.' dedi. Müfredat neyse onu anlatıyoruz. Buraya gelen öğrencilerin eğitiminde hiçbir kayıp yok. Hatta 11. ve 12. sınıfları direkt üniversite sınavına hazırlıyoruz." diye konuştu.

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