Mersin'de takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, otomobilin takla atması sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

M.B'nin kullandığı 01 EG 012 plakalı otomobil, Tarsus- Çamlıyayla kara yolu Kızılalan mevkisinde takla attı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralı sürücü, ambulansla hastaneye götürüldü.



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