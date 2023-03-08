Mersin'deki sağlık kuruluşlarında 22 bin 113 depremzedenin tedavisi tamamlandı

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MERSİN (AA) - Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından kentteki hastanelere sevk edilen yaralı afetzedelerden 22 bin 113'ünün taburcu edildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Pehlivan, beraberinde Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu ile Tarsus Devlet Hastanesi'nde tedavileri süren depremzedeleri ziyaret etti.

Yaralı afetzedelerle görüşüp "geçmiş olsun" dileklerini ileten Pehlivan, Başhekim Opr. Dr. Sadık Emre Direk'ten tedavi süreçlerine ilişkin bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pehlivan, depremlerde yaralanan 23 bin 561 afetzedenin hava, kara ve deniz yoluyla kentteki hastanelere getirildiğini belirterek, "Bu vatandaşlarımızdan 22 bin 113'ü taburcu oldu. 518'i ileri tetkik ve tedavi için sevk edilmiş, 143'ü yoğun bakımda, 352'si müşahede altında tutulmaktadır. 435 vatandaşımız ise vefat etmiştir." ifadesini kullandı.

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