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Mersin'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5'i depremzede 8 kişi yaralandı

AA

Mersin'in Tarsus ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 5'i depremzede 8 kişi yaralandı.

Mersin'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5'i depremzede 8 kişi yaralandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 5'i depremzede 8 kişi yaralandı.

A.B. idaresindeki 31 EN 388 plakalı otomobil, TEM otoyolu Doğu Kavşağı'nda M.M'nin kullandığı 63 MB 7810 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, A.B. yönetimindeki araçta bulunan aynı aileden 3'ü çocuk 5 depremzede ile diğer araçtaki 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Bazıları itfaiye görevlilerince araçtan çıkartılan yaralılar, sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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