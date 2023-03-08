Mersin'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

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MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Karabucak Orman'ında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına, Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri de müdahale etti.

Ekiplerin çalışmalarının ardından yangın söndürüldü.

Yangında yaklaşık 10 dönümlük alanın zarar gördüğü öğrenildi.

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