Mersin'de jandarmadan depremzede çocuklar için moral etkinliği

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MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen etkinliğe katılan depremzede çocuklar moral buldu.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü, Yenişehir Belediyesi ve gönüllü palyaçoların desteğiyle Erdemli Şehir Stadyumu'nda afetzede çocuklar için stadyumda etkinlik düzenledi.

Jandarma personeli gözetiminde kask takıp motosiklete binen depremzede çocuklar, keyifli vakit geçirdi.

Ekipler, programın sonunda çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Programa, Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu ve İl Jandarma Komutan Vekili Albay Mehmet Özkul da katıldı.

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