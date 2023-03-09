Mersin'de 10 katlı apartmandaki daireden 3 kamyon çöp çıktı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MERSİN (AA) - Mersin'in Mezitli ilçesinde, kötü koku şikayeti üzerine inceleme yapılan apartmandaki daireden 3 kamyon çöp çıkarıldı.

Mezitli Belediyesinin yazılı açıklamasına göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Davultepe Mahallesi'ndeki 10 katlı Arzu 2 Sitesi'nin 7'nci katındaki daireden kötü koku geldiği şikayeti üzerine harekete geçti.

Adrese giden ekipler, evin tüm odalarında çok miktarda atık istiflendiğini belirledi.

Zabıtanın da destek verdiği çalışmalarda, daireden uzun uğraşlar sonucu 3 kamyon çöp çıkarıldı. Toplanan atıklar, bertaraf tesisine götürüldü.

Belediye ekipleri, temizliğin ardından evi dezenfekte etti.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.