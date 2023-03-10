GÜNCELLEME - Mersin'de terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 10 zanlı yakalandı

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MERSİN (AA) - Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi, terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Bu kapsamda, kimliği ve adresleri belirlenen 11 zanlının yakalanması için şafak vakti operasyon düzenlendi.

Yaklaşık 110 polisin katıldığı eş zamanlı baskınlarda bazı adreslere "koçbaşı" kullanılarak girildi. Özel harekat polisleri, operasyon yapılan adreslerdeki sokakların giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemi aldı.

Çalışmada, kırsal alanda faaliyet gösterdikten sonra yasa dışı yollarla ülkeye geldiği ve sahte kimlikle Mersin'de saklandığı belirlenen M.P ve Z.D. ile 2021'de güvenlik güçlerine teslim olan örgüt mensubundan elde edilen dokümanlarda kırsal alanda çekilmiş fotoğrafları saptanan D.D. yakalandı.

Ekipler, sosyal medyada terör örgütünün eylem ve faaliyetlerini, yapılarını ve mensuplarını övücü paylaşımlar yaptığı öne sürülen F.B, S.E, S.F, S.P, E.S.B, Z.E. ve Ö.O'yu da gözaltına aldı.

Adresinde bulunamayan şüpheli Ş.C. aranıyor.



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