Depremzedeler "Yeni Umutlar" projesi ile iş sahibi oluyor

MERSİN (AA) - SERKAN AVCI/ALEYNA COŞKUN - Mersin'de "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin ardından hayata geçirilen "Yeni Umutlar" projesi ile yaklaşık 5 bin afetzedenin istihdam edilmesi amaçlanıyor.

Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından afetzedelerin iş gücüne kazandırılmasına yönelik çalışma başlattı.

İŞKUR tarafından kentteki iş dünyası temsilcileriyle yapılan görüşmeler sonrası kamu özel sektör işbirliğiyle Yeni Umutlar projesi hayata geçirildi.

Proje kapsamında, Mersin Tekstil ve Konfeksiyon Sanayicileri Derneği (METKOSAD), Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ve Mersin Yetkili Otomotiv Satıcıları Derneği (MODER) ile protokol imzalandı.

Yaklaşık 5 bin depremzedeye iş imkanı sunulması hedeflenen projedeye başvurular için sanal "CV havuzu" oluşturuldu.

Şu ana kadar 130 afetzedenin istihdam edildiği projenin ilk etabı, olağanüstü hal (OHAL) sürecinde devam edecek.

- Başvurular QR kod ve link üzerinden yapılıyor

Depremzedeler, kentin çeşitli bölgeleri ile İŞKUR binasında asılan afişlerdeki QR kod ve "https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPzsTBYJZ2v0suTenJHx7XFwlrSCPWcHgDkUV-NdyumMdMMA/viewform" linki üzerinden projeye başvuru yapabiliyor.

İş verenler de meslek grupları için hazırlanan afişteki QR kod ve "https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsU6OZzxgy63IBxsH7fb7qoqCf-NnemrdTyGyq3yc2huW4NQ/viewform" adresi aracılığıyla istihdam alanı oluşturabiliyor.

Mersin İŞKUR İl Müdürü Mustafa Kutlu, AA muhabirine, depremin ikinci gününde kentteki iş dünyası temsilcileriyle görüşmelere başladıklarını söyledi.

Afet bölgelerindeki bazı vatandaşların evleri gibi işlerini de kaybettiğini anlatan Kutlu, "Bu insanlar zaten çalışıyorken bir anda evlerini ve iş yerlerini kaybetmeleri nedeniyle işsiz de kaldıkları ve bu anlamda ihtiyaçlarının oluşacağını öngördük. Depremzedelerin temel ihtiyaçlarını devletimiz her şeyi ortaya koyarak zaten giderdi. Arkasından işe ihtiyaçları olacağını değerlendirdiğimiz için adını 'Yeni Umutlar' koyduğumuz projeyi hayata geçirme kararı verdik." diye konuştu.

Kutlu, kentteki meslek gruplarının depremzedelerin yeni bir hayat kurabilmesi için projeye büyük destek verdiğini belirtti.

- Projede "aile sınırlaması" bulunmuyor

Başvuru sürecine ilişkin bilgi veren Kutlu, şöyle devam etti:

"Hem işveren hem de iş arayanlara bu durumu pratikleştirmek için bir QR kod oluşturduk. Bu kodu akıllı telefonla taradıktan sonra kişi iş arayansa, becerilerini ve iletişim bilgilerini kaydedip formu gönderdiği zaman bizim iş arayan havuzuna düşüyor. İş veren de aynı şekilde QR kodu tarayarak firmasında hangi alanda neye ihtiyacı olduğunu belirtiyor. Yeni Umutlar projesi özel sektör kapsamlı olduğu için sınırlama yok. Anne, baba ve çocuk da yaş müsaitse ve mesleki kalifikasyon uygunsa faydalanabiliyor."

Kutlu, yaraların hızlıca sarılması için tüm imkanları seferber ettiklerini belirtti.

Büyük felaket karşısında milletin hemen kenetlendiğini aktaran Kutlu, Yeni Umutlar projesinin de bu dayanışma örneğinin güzel bir yansıması olduğunu kaydetti.





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