Mersin'deki "Yerinde Kentsel Dönüşüm Projesi"nde anahtar teslimi başladı

MERSİN (AA) - Mersin'in Akdeniz ilçesi Çay Mahallesi'nde uygulanan "Yerinde Kentsel Dönüşüm Projesi"nde hak sahiplerine anahtar teslimine başlandı.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ), Akdeniz Belediyesinin desteğiyle hayata geçirdiği projenin tamamlanan ilk etabındaki 28 daire ve 12 iş yerinin anahtar teslimi için tören düzenlendi.

Vali Ali Hamza Pehlivan, törende, binaların çağın gerektirdiği kurallara göre inşa edilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Depremlerde binaların standartlara uygun yapılmasının öneminin bir kere daha görüldüğünü belirten Pehlivan, şöyle devam etti:

"Bugün anahtar teslimini yapacağımız konutlarla 5 binin üzerinde TOKİ konutu ilimize kazandırılmış oluyor. 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesi kapsamında ocakta 5 bin 100 konutun hak sahipleri için kura çekmiştik. Öncesinde hak sahipleri tespit edilen 2 bin konut ve Bahçe Mahallesi'nde yapılan konutlarla yaklaşık 8 bin konutun inşaatı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ tarafından sürdürülecek. Bunlar çok önemli çalışmalar ve adımlar. Bütün belediye başkanlarımızdan ilçelerindeki binaların tespitini yapmalarını istedik. Akdeniz Belediye Başkanımız bir örneğini burada yapmış. Gördüğünüz gibi çağdaş standartlara uygun konutları vatandaşlarımızla buluşturuyoruz."

- "İnsanı deprem değil kaçak konutlar öldürüyor"

​​​​​​​Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak da proje kapsamında 416 daire, 36 dükkan ve sosyal alanlar inşa edildiğini belirtti.

Vatandaşların daha iyi koşullarda yaşaması için çalışmaları sürdüreceklerini aktaran Gültak, şunları kaydetti:

"İnsanı deprem değil kaçak konutlar öldürüyor. Burada güvenli, modern, doğal gazlı, bahçeli, oyun alanı ve otoparkı olan güzel bir yaşam merkezini mahallemize kazandırdık. Bu iş burada kalmayacak, Allah'ın izniyle devam edecek. Seçimi atlatalım, dünya liderini yeniden seçelim, 5 mahallemizdeki projeleri hayata geçireceğiz. Bugün teslim edeceğimiz yeni dairelerin hak sahibi vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyor, yeni evlerinde güle güle yaşamalarını temenni ediyorum."

Konuşmaların ardından hak sahiplerine anahtarları teslim edildi.

Törene, AK Parti Mersin milletvekilleri Ali Cumhur Taşkın, Hacı Özkan, Zeynep Gül Yılmaz, MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener ve vatandaşlar katıldı.

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