Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, yurtta misafir edilen depremzedelerle bir araya geldi

MERSİN (AA) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kentteki yurtta misafir edilen afetzedelere ziyarette bulundu.



Seçer, 6 Şubat'taki depremlerin ardından kente gelen 120 kişinin ağırlandığı Yenişehir ilçesi Menteş Mahallesi'ndeki Altın Oran Kız Öğrenci Yurdunu ziyaret etti.



Afetzedelere "geçmiş olsun" dileklerini ileten Seçer, taleplerini dinledi.

Seçer, gazetecilere, depremden etkilenen şehirlerin acısını paylaştıklarını söyledi.

Mersin'in, deprem bölgesine en yakın illerden biri olması dolayısıyla çok sayıda afetzedeyi ağırladığını dile getiren Seçer, "Belediyemiz ve ilçe belediyeleri, depremzedelerin barınmalarının sağlanması ve ihtiyaçlarının karşılanması noktasında elinden geleni yapıyor." dedi.

Belediye Başkanı Seçer, afetin ardından kendilerine 10 bin kişinin konaklama talebinde bulunduğunu belirtti.

Bu kişilerden akrabalarının yanına geçen, memleketlerine dönen ve başka şehirlere gidenler olduğunu aktaran Seçer, "Bazıları ev kiraladı ve yerleşik hayat sürmeye başladı. Şu an 3 bin yurttaşımızı misafir ediyoruz. Bugün depremzedeleri misafir ettiğimiz bir yurttayız. Onları huzurlu ve rahat bir ortamda geçici de olsa misafir edebilmek için var gücümüzle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Seçer, depremzedelerin yoğun bulunduğu kentlerde nüfus artışı nedeniyle artan ihtiyaçlar doğrultusunda çalışmalar yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.

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