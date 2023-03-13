AK Parti'li Yılmaz, limon üreticileri ve sektör temsilcileriyle buluştu

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MERSİN (AA) - AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, limon üreticileri ve sektör temsilcilerinin taleplerini dinledi.

Yılmaz, Ulusal Turunçgil Konseyi Başkan Vekili Kemal Kaçmaz'ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda limon üreticileri ve sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin sektöre olası etkilerinin değerlendirildiği toplantıda Yılmaz, katılımcıların talepleri ile afet sonrası yaşadıkları sorunları dinledi.

Yılmaz, tarımın gelişmesi için çiftçilere ve üreticilere verilen desteklerin devam edeceğini belirtti.

Türkiye'nin limon üretiminin yaklaşık yüzde 50'sinin Mersin'de gerçekleştiğini ifade eden Yılmaz, "Üreticilerimizin, çiftçilerimizin, sektör temsilcilerimizin sorun ve taleplerinin takipçisi olacağız. Hiçbir üreticimizin mağdur olmaması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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