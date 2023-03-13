Gülnar'da "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" programı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Gülnar ilçesinde "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla program düzenlendi.

Şehit Ertuğrul Ulupınar Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un hayatını ilişkin oratoryo ile devam eden etkinlikte, İstiklal Marşı okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödül verildi.

Programa Kaymakam Muhammet Kılıçaslan, Belediye Başkan Vekili Zeliha İpek Gökulu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kadim, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

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