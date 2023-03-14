Mersin'de tıra çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Emircan A. yönetimindeki 33 PA 301 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Dedeler Mahallesi civarında, Azat Ö'nün kullandığı 33 CRF 50 plakalı çekiciye bağlı 47 AAJ 025 plakalı dorseye çarptı.

Kaza bölgesine ihbar üzerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, ağır yaralandığı belirlenen otomobildeki Emircan A, Mert Fidanoğlu ve Necla Ö'yü hastanelere kaldırıldı.

Özel hastaneye götürülen Mert Fidanoğlu yapılan müdahalelere rağmen öldü.

Sürücü Azat Ö. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.



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