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MERSİN (AA) - Mersin'de 21 kilo 610 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.



İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 şüphelinin Silifke ve Mezitli ilçesindeki adresleri ile araçlarında arama yapıldı.



Aramada 21 kilo 610 gram esrar, 40 gram kenevir tohumu, 2 hassas terazi ve 10 tabanca fişeği ele geçirildi, zanlılar gözaltına alındı.



Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğeri ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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