Erdemli Belediye Başkanı Tollu, işçilerle depremzedeler için yemek hazırladı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kentte misafir edilen depremzedeler için işçilerle beraber yemek pişirdi.

Erdemli Belediyesi Gastronomi Merkezi (EGAM) yemekhanesinde gıda mühendisi ve aşçılar, depremzedeler için günlük 10 bin kişilik yemek çıkartıyor.

Hazırlanan yemekler yine belediyeye bağlı "Limon Çiçeği" adlı ekiplerce mobil araçlara yüklenerek depremzedelere ulaştırılıyor.

İlçe Belediye Başkanı Mükerrem Tollu da işçilerle birlikte mutfağa girerek yemeklerin hazırlanmasına yardım etti.

Tollu, depremzedelere destek olmak için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini kaydetti.

Öte yandan, ilçedeki afetzedelerin diğer ihtiyaçları için Depremzede Yardım Koordinasyon Merkezine başvuruda bulunabileceği belirtildi.



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