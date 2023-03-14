AK Parti Mersin Milletvekili Özkan'dan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

MERSİN (AA) - AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesajı yayımladı.

Özkan, mesajında, sağlık hizmetlerinin insanlığa yapılan en büyük hizmet olduğunu belirtti.

Sağlık alanında çalışmanın sabır ve emek gerektirdiğini ifade eden Özkan, mesajında şunları kaydetti:



"İnsan sağlığını koruyarak insanlığa daha kaliteli bir yaşam sunmayı görev edinen, bu kutsal mesleği yerine getiren de tıp çalışanlarımızdır. 'Önce insan' diyerek, her koşulda insanlığa daha nitelikli bir hayat sunmak amacıyla kendini bu kutsal mesleğe adayan kıymetli doktorlarımız başta olmak üzere, bilim adamlarımız ve sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, gösterdikleri özveri ve üstün gayretli çalışmalarından dolayı şükranlarımı sunuyorum."

Özkan, mesleğini icra ederken hayatını kaybeden sağlık çalışanlarına da Allah'tan rahmet diledi.



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