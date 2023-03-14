Mersin merkezli DEAŞ operasyonunda 5 zanlı yakalandı

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MERSİN (AA) - Mersin merkezli 4 ilde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının yazılı açıklamasına göre, DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalarda terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 5 zanlının kimliği ve adresleri belirlendi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin, İstanbul, Ankara ve Sakarya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüpheliler yakalandı.

Adreslerde 17 bin 560 sentetik uyuşturucu hap ve 2 kilo 650 gram esrar bulundu, doküman ve dijital malzemelere de incelenmek üzere el konuldu.

Zanlıların, jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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