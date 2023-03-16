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Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili 4 sanığın yargılanması sürdü

AA

Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili 4 sanığın yargılanması sürdü

MERSİN (AA) - Mersin'in Gülnar ilçesinde, 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin haklarında dava açılan biri tutuklu 4 yakınının yargılanmasına devam edildi.

Silifke 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dördüncü duruşmaya, kayıp olarak aranan Müslüme Yağal'ın 19 Kasım 2021'de ölü bulunmasına ilişkin, çocuğun tutuklanan büyükbabası H. Yağal, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Tutuksuz sanıklardan anne S. Yağal ve büyükanne A. Yağal'ın da SEGBİS aracılığıyla bağlandığı duruşmaya suça sürüklenen ağabey O. Yağal katılmadı, taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.

Tanık olarak dinlenilen E.Ö, Müslüme'nin ablası olan karısının telefonla aramasıyla olaydan haberdar olduğunu söyledi.

Konya'dan Mersin'e gidip 2 gün arama çalışmalarına katıldığını dile getiren E.Ö, "Müslüme'nin kaybolmasından sonra aile içinde 'arabanın arkasından giderken kaybolmuş' şeklinde konuşuluyordu." dedi.

Eşinin kullandığı bazı ifadelerle ilgili iddiaların sorulması üzerine tanık E.Ö, şunları kaydetti:

"Eşimin AFAD görevlilerine 'Müslüme'ye bir şey olmuşsa ailemden şüpheleniyorum, ailemi sıkıştırın' şeklinde bir söz söylediğini hatırlamıyorum. Ben duymadım. Ama söylemişse de bir çocuğun yerini en iyi annesi ve babası bildiği için o manada demiş olabilir. Ben eşimin dedesi ile eşimin annesi arasında herhangi bir yakınlaşma görmedim. Biz evleneli yaklaşık 2 yıl oldu. Bu sürede aileyle çok içli dışlı olmadım."

Tutuklu sanık büyükbaba H. Yağal ise olayda suçunun olmadığını öne sürdü ve tahliyesini talep etti.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, bir önceki duruşmada kayınbabası H. Yağal tarafından "cinsel saldırı"ya uğradığını öne süren S. Yagal'ın İstanbul Adli Tıp Kurumuna sevk edilerek rapor alınması için randevu tarihinin beklenmesine karar verdi.

Sanıklardan H. Yağal'ın, üzerine atılı suçların katalog suçlardan oluşu, suçların işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren delillerin bulunması ve kaçma şüphesinin bulunması gibi gerekçeler nedeniyle tutukluluk halinin devamına hükmeden heyet, diğerlerinin mevcut halinin devamına karar verdi ve duruşmayı 22 Haziran'a erteledi.

- Olay ve dava süreci

Mersin'in Gülnar ilçesi Yanışlı Mahallesi kırsalında 10 Kasım 2021'de çadır kurdukları sırada 3 yaşındaki kızları Müslüme'nin kaybolduğunu belirten Yağal ailesi durumu ilgililere bildirmişti.

AFAD, AKUT, itfaiye ve jandarma ekiplerince kırsal alanda geniş çaplı çalışma başlatılmış, kayıp kız çocuğunun cansız bedeni 19 Kasım 2021'de ilçedeki kırsal alanda bulunup ertesi gün Karaman'da toprağa verilmişti.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan 8 aile yakınından büyükbaba H. Yağal tutuklanmış, 3'ü tutuksuz yargılanmak üzere diğerleri serbest bırakılmıştı.

Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili iddianamede, tutuklu sanık H. Yağal hakkında "kasten öldürme", "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "cinsel amaçla cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından hapis cezası istenmişti.

İddianamede, tutuksuz sanıklar büyükanne A. Yağal, anne S. Yağal ve suça sürüklenen ağabey O. Yağal için de "suçluyu kayırma" suçundan ceza talep edilmişti.

H. Yağal hakkında, gelini S. Yağal'a karşı "nitelikli cinsel saldırı"da bulunduğu, bu saldırı sonucunda gelininden doğduğu belirlenen A. Yağal'a karşı da "çocuğun cinsel istismarı" suçunu işlediği iddiasıyla hazırlanan ek iddianame dava dosyasıyla birleştirilmişti.

İddianamede, Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu ve olay raporlarında, küçük kızın kesin ölüm nedeninin henüz belirlenemediği bilgisine yer verilmişti.

Davanın ikinci duruşmada Müslüme'nin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumundan tekrar rapor alınması kararlaştırılmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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