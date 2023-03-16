Hatay'dan alınan süt Mersin'de peynire dönüştürülüp depremzedelere ulaştırıldı

MERSİN (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma yol açtığı Hatay'daki üreticilerden alınan 132 ton süt, Mersin'de 12 ton kaşara dönüştürülüp afetzedelere dağıtıldı.
Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat'taki depremlerin olumsuz etkilerinin azaltılması çalışmaları kapsamında Hatay Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine kayıtlı üreticilerden 132 ton süt satın alındı.
Sütün kentteki tesiste işlenmesiyle elde edilen 12 ton kaşar, 600 gramlık paketler halinde Hatay'daki depremzedeler ile Mersin'deki geçici barınma merkezinde kalanlara ulaştırıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Selçuk Şahutoğlu, hem üreticilere hem de depremzedelere destek olduklarını belirtti.
Birlik Başkanı Lütfi Danahaliloğlu da çalışmayla üreticilerin elindeki sütün değerlendirildiğini kaydetti.