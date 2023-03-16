Mersin'de "Engelsiz Üniversite İçin Öğrenci Ağı Gençlik Forumu" başladı

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MERSİN (AA) - Mersin'de, Engelliler Konfederasyonu ile Yaşam Boyu Eğitim Derneğince düzenlenen "Engelsiz Üniversite İçin Öğrenci Ağı Gençlik Forumu" başladı.

Avrupa Birliğinin desteğiyle yürütülen "Engelli Üniversite Öğrencilerinin Savunuculuk ve Katılım Becerilerinin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında organize edilen forum, Akdeniz ilçesindeki bir otelde yapıldı.

Engelliler Konfederasyonu Başkanı Mustafa Özsaygı, etkinliğin açılışında, Türkiye nüfusunun yüzde 10'unun engellilerden oluştuğunu söyledi.

Vatandaşların engellerinden dolayı bazı sorunlar yaşadığını belirten Özsaygı, "Projenin amacı, üniversite okuyan engelsiz bir öğrencimizin anne veya babasının, çocuğunun engelli bir öğrenciyle eğitim görebilmesini, ihtiyaçlarının içselleştirmesi konularında geleceğe yönelik bir köprü yaratmasına zemin hazırlamasını sağlamak." diye konuştu.

Özsaygı, depremlerden etkilenen engelli bireyler için çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Hülya Atila da depremler nedeniyle engelli olan vatandaşlar için farklı projeler gerçekleştirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Konuşmaların ardından sunumlarla devam eden forum, 18 Mart'ta sona erecek.

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