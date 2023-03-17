Mersin'den depremzedeler için gönderilen yardımları çalan 3 kişi tutuklandı

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MERSİN (AA) - Mersin'den depremzedeler için gönderilen ve Kahramanmaraş'ta AFAD yetkililerine teslim edilmesi gereken 25 ton gıda malzemesini çalan 3 şüpheli tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, polise başvuran H.B, bir lojistik firması aracılığıyla ayarlanan tır şoförüyle Afşin'deki depremzedeler için AFAD'a teslim edilmesi gereken 15 ton ayçiçeği yağı ile 5'er ton pirinç ve mercimeğin adrese ulaşmadığı, aracın ve malzemelerin akıbetinin bilinmediği şikayetinde bulundu.

Başvuru üzerine çalışma başlatan Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ile tırın geçtiği güzergahı inceledi.

Tıra yüklenen malzemelerin Mardin ve Batman'daki 4 farklı depoya aktarıldığını tespit eden polis, çalışma sonucu yardım malzemelerini buldu.

Ekipler, olaya karıştıkları değerlendirilen O.İ, B.Ç, S.D, G.I, D.Ö. ve F.E'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.İ, B.Ç. ve S.D. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, F.E. adli kontrol şartıyla, diğerleri ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.​​​​​​​

Basına servis edilen görüntüde, tırın güvenlik kamerası kaydı, depodaki yardım malzemeleri ve zanlıların yakalanması yer aldı.

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