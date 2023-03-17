Mersin'de sağanak ve dolu etkili oldu

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MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi.



Kentte öğle saatlerinde başlayan sağanak, ilçe merkezi ile Taşucu ve Yeşilovacık mahallelerindeki yollarda su birikintileri oluşturdu.

Yağmurun ardından etkili olan dolu nedeniyle sahil kenarı, cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar zor anlar yaşadı.

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