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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pakistan'dan insani yardım malzemesi taşıyan ilk gemi Mersin Limanı'na geldi

AA

Pakistan'dan insani yardım malzemesi taşıyan ilk gemi Mersin Limanı'na geldi

MERSİN (AA) - Depremzedeler için insani yardım malzemesi taşıyan Pakistan Deniz Kuvvetlerine ait ilk gemi, Mersin Uluslararası Limanı'na ulaştı.

Karaçi Limanı'nda 28 Şubat'ta düzenlenen törenle yola çıkan "PNS Nasr" gemisi, sabah saatlerinde limana yanaştı.

Afetzedeler için 22 bin battaniye, 1800 kışlık çadır ve çeşitli destek malzemeleri taşıyan askeri gemi, Vali Ali Hamza Pehlivan, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd ve diğer ilgililer tarafından karşılandı.

Pehlivan, gemideki incelemenin ardından, Pakistan heyetini kentte ağırlamaktan dolayı memnuniyet duyduklarını söyledi.

İki ülkenin geçmişten bugüne çok yakın ilişki içerisinde olduğunu aktaran Pehlivan, "Türkiye ve Pakistan'ın elbette diplomatik ilişkileri var ama bunun ötesinde kardeşlik ilişkileri var ve her geçen gün bu kardeşlik ilişkileri derinleşiyor, daha da gelişiyor. Bugün bir örneğini burada yaşıyoruz." dedi.

Pehlivan, Türkiye'nin yaşadığı depremlerin çok sayıda kişiyi etkilediğini belirterek, şöyle devam etti:

"Bölgeye en yakın illerden biri olan Mersin, tıpkı 81 vilayetimiz gibi hem depremzede vatandaşlarımıza ev sahipliği yapmak hem de kurum ve kuruluşlarımızla bizatihi vatandaşlarımızla bölgeye yardım ve destek ulaştırma konusunda üzerine düşeni yaptı. Ülkemiz, devletiyle, milletiyle, 85 milyon insanıyla kenetlendi ve depremin yaralarını hep birlikte sarma gayreti içerisine girdi. Bu gayret, artarak devam ediyor. Ülke olarak depremin, bu afetin yaralarını sararken Pakistan gibi kardeş, dost ülkelerden gelen yardımlar da miktarının ötesinde anlamı itibarıyla bizleri çok memnun etti. Oralardan kalkıp buralara gelmeniz, Pakistan devletinin, halkının selamını ve geçmiş olsun dileklerini iletmeniz bile başlı başlına kıymet ifade ediyor."

Pakistan'ın ikinci yardım gemisinin 23 Mart'ta Mersin'e ulaşmasının beklendiğini aktaran Pehlivan, zor günlerde yapılan dayanışmanın unutulmaz olduğunu, iyilik ve güzellikle hatırlanacağını vurguladı.

"Biz arkadaş değil, kardeşiz"

Büyükelçi Yusuf Cüneyd de iki ülke arasında güçlü kardeşlik bağlarının olduğunu belirterek, "Biz arkadaş değil, kardeşiz. Türkiye'nin her sorununun Pakistan'ın da sorunu olduğuna inanıyoruz. Türklerin kalbi Pakistan ile Pakistanlıların kalbi de Türkiye ile atar." diye konuştu.

Türkiye ile ortak tarihi mirasa sahip olduklarını ifade eden Cüneyd, Pakistan'ın zor günlerde Türkiye ile omuz omuza duracağını kaydetti.

Gemideki yardımlar, işlemlerin ardından AFAD koordinasyonunda depremden etkilenen illere ulaştırılacak.

Limandaki programa, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Vali Yardımcısı İbrahim Küçük, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu ile Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Oğuz Bavbek de katıldı.

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