Mersin'de belediye personeli, yanan evde bulduğu parayı sahibine ulaştırdı

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MERSİN (AA) - Akdeniz Belediyesi personelinin, yangın nedeniyle hasar gören evde çalışma yaptığı sırada bulduğu 2 bin 800 lira sahibine teslim edildi.

Belediyenin yazılı açıklamasına göre, Şaban Serpin'in Kiremithane Mahallesi Zorluer Apartmanı'ndaki dairesinde yangın çıktı.

Yangın sonrası hasar oluşan evdeki eşyalar, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerince tahliye edildi, dairede de temizlik yapıldı.

Personel Sinan Karakoç'un çalışma sırasında bulduğu 2 bin 800 lira sahibine ulaştırıldı.

Serpin, parayı dükkanının kirasını ödemek için ayırdığını belirterek, Karakoç'a teşekkür etti.

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