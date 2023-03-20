Mersin'de dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı yakalandı

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MERSİN (AA) - Mersin'de sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 40 kişinin, sosyal medya üzerinden "yüksek kazançlı ek iş" paylaşımları yapan zanlılarca dolandırıldığını tespit etti.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında kimlikleri ve adresleri belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda kurusıkı tabanca ve 34 fişek ile 4 cep telefonu, 5 telefon hattı, 5 banka kartı ve harici bellek ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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