Mersin Göksu Deltası'nda sazlık alanda çıkan yangın söndü

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde yer alan Göksu Deltası'nda çıkan yangın söndü.
Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile koruma altında bulunan deltanın sazlık alanında dün akşam saatlerinde başlayan yangın gece boyu sürdü.
Arazinin bataklık olması nedeniyle alevlere müdahale edemeyen Doğa Koruma ve Milli Parklar Silifke Şefliği ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, bölgede hazır bekledi.
Yangın, sabah saatlerinde etkisini kaybederek söndü.
Sazlık alanda konaklayan kuşlar, alevlerden etkilenmeyen yeşil alanlarda beslendi.