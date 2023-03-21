Çamlıyayla'da müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MERSİN (AA) - Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde yangın çıkan müstakil evde hasar oluştu.

M.C.D'nin Cumayakası Mahallesi'ndeki ikametinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarıyla sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve Çamlıyayla Belediyesi ekipleri alevleri söndürdü.

Olay yerine giden Çamlıyayla Belediye Başkanı İsmail Tepebağlı, ekiplerden bilgi aldı, vatandaşlara geçmiş olsun diledi.

Müstakil evde hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.