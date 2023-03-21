Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler anısına Mersin'de fidan dikildi

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MERSİN (AA) - Mersin'de, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yaşamını yitirenler için hazırlanan fidanlar toprakla buluşturuldu.

Valilik ve Orman Bölge Müdürlüğünce, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kapsamında Valilik bahçesinde etkinlik düzenlendi.

"Deprem şehitlerimizi unutmayacağız" sloganıyla düzenlenen etkinlikte Vali Ali Hamza Pehlivan, öğrencilerle fidan dikti.

Pehlivan, kent genelinde afette ölenler anısına fidanların dikileceğini belirterek, "Bugün yaklaşık 7 bin, hafta içi 50 binin üzerinde, yıl boyunca da 4,5 milyon fidan dikme hedefimiz var." dedi.

Orman Bölge Müdürü Mustafa Yalçın da deprem bölgesindeki çalışmalara 404 personel, 115 makine ve araçla destek olduklarını aktardı.

Etkinliğe, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli de katıldı.



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