Erdemli'de "6 Şubat Deprem Şehitleri Ormanı" oluşturuldu

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MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde, depremlerde hayatını kaybedenlerin anısına "6 Şubat Deprem Şehitleri Ormanı" kuruldu.

Erdemli Orman İşletme Müdürlüğünce, Dünya Ormancılık Günü kapsamında Çeşmeli Mahallesi'nde etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yaşamını yitirenlerin anısına oluşturulan ormana 2 bin fidan dikildi.

Kaymakam Aydın Tetikoğlu, afette hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

Programa, Belediye Başkan Yardımcısı Şaban Dölek ve Orman İşletme Müdürü Murat Kömürcü de katıldı.

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