Mersin'de bir kişi ağabeyini bıçakla öldürdü

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MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişi ağabeyini bıçakla öldürdü.

Merkez Fevzi Çakmak Mahallesi'nde ağabeyi Erdal Dedecan (37) ile tartışan Yakup Dedecan (33), tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ağabeyi Erdal'ı göğsünden bıçakla yaraladı.



Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Erdal Dedecan yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, zanlı Yakup Dedecan'ı olay yerinde kullandığı bıçakla yakaladı. Zanlı gözaltına alındı.





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