Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 1 şüpheli yakalandı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 1 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, söz konusu terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen şüphelinin kimliği ve adresi tespit edildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda zanlı yakalandı.

Şüphelinin ikametindeki bazı doküman ve dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu.

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