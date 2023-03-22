Silifke'de gıda ürünü satan iş yerlerinde denetim yapıldı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde zabıta ekipleri, ramazan ayı dolayısıyla gıda ürünü satan iş yerlerini denetledi.

Silifke Belediyesinin açıklamasına göre, zabıta ekiplerince market, manav ve fırınlarda denetim yapıldı.

Ekipler, satışa sunulan ürünlerin gramajlarını, son kullanma tarihlerini ve fiyat etiketlerini kontrol etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Sadık Altunok, vatandaşların ramazan ayında güvenli alışveriş yapabilmeleri için denetimlerin süreceğini belirtti.

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