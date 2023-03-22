Mersin'de domates yüklü kamyonda yangın çıktı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde domates yüklü kamyonda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tarsus-Pozantı Otoyolu'nun Damlama mevkisinde Soner Köse yönetimindeki 20 ADU 309 plakalı domates yüklü kamyonda balataların ısınması nedeniyle yangın çıktı.

Sürücü, yandığını fark ettiği aracı güvenlik şeridinde durdurup olayı itfaiyeye bildirdi.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, müdahalede bulunarak yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle araç ve kasasındaki ürünler zarar gördü.

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