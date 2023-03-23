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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin'de sahte içki ve kaçak sigara operasyonunda 3 kişi yakalandı

AA

Mersin'de sahte içki ve kaçak sigara operasyonunda 3 kişi yakalandı

MERSİN (AA) - Mersin'de, sahte içki ve kaçak sigara operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Tarsus ve Çamlıyayla ilçelerinde sahte içki ve kaçak sigara satışı yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ekiplerin şüphelilere ait ev, araç ve iş yerinde yaptığı aramada, 50 litre sahte içki, 330 santilitre anason, 5 test sıvısı, 1000 paket kaçak sigara, 150 bin boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 101 bin doldurulmuş makaron ele geçirdi.

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