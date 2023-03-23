Mersin'de 251 bin makaron ve 50 litre sahte içki ele geçirildi

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MERSİN (AA) - Mersin'de 251 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 50 litre sahte içki ele geçirilen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, kaçak ürün bulunduğu belirlenen Tarsus ve Çamlıyayla ilçesindeki adreslere operasyon düzenlendi.

Adreslerde 251 bin makaron, 1000 paket kaçak sigara ile 50 litre sahte içki ele geçirildi.

Operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.

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