MERSİN (AA) - Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'e yükselen ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin kulüp başkanı Serdar Çevirgen, organizasyona ev sahipliği yapmak için başvuruda bulunduklarını açıkladı.

Çevirgen, yazılı açıklamasında, çeyrek final serisinde Fransa temsilcisi Tango Bourges Basket'i eleyerek Fenerbahçe Alagöz Holding ile Dörtlü Final'e çıktıklarını belirtti.

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda da geçen yıl Dörtlü Final'de mücadele ettiklerini anımsatan Çevirgen, "Çukurova Basketbol Kulübü olarak en büyük misyonlarından birini, ülkemizi Avrupa'da başarıyla temsil etmek olarak belirledik. Bu yolda güçlü adımlar atıyoruz." ifadelerini kullandı.





- "FIBA'ya gerekli tüm şartları sunduk"



Çevirgen, Avrupa Ligi'nde son dört takım arasında iki Türk ekibinin olmasının anlam taşıdığına değinerek, şunları kaydetti:

"Şehrimizle bütünleşip, Avrupa'nın en büyük kupasını ülkemize kazandırmak istiyoruz. Dörtlü Final'in şehrimiz Mersin'e alınması için gerekli başvuruları yaptık. Valimiz Sayın Ali Hamza Pehlivan ve Yenişehir Belediyesi Başkanımız Sayın Abdullah Özyiğit'in büyük desteğiyle FIBA'ya gerekli tüm şartları sunduk. Gerek milli takım gerek yerel kupa organizasyonları gerekse de uluslararası maçlarda gösterdiğimiz organizasyon yeteneğimizle Dörtlü Final için en iyi seçenek olduğumuzu düşünüyoruz. Salonumuz ve Mersin halkının basketbola olan ilgisiyle de finalleri gerçek bir basketbol şölenine çevireceğimizden eminiz."





- "Organizasyonun gelirleri depremzedeler için bağışlanacak"



Çevirgen, organizasyonun, Mersin'in ev sahipliği yaptığı depremzedelere de moral kaynağı olacağına işaret ederek, Dörtlü Final maçlarından elde edilecek tüm gelirlerin depremzedelere bağışlanmak üzere ilgili kurumlara aktarılacağını bildirdi.

Kupayı kazanmak isteyen Fenerbahçe'nin de performansıyla saygıyı hak ettiğini belirten Çevirgen, "Biz de kulüp ve şehir olarak hiçbir zaman geri adım atmadan buraya geldik ve kupayı kaldırmak için sonuna dek mücadele edeceğiz. Fenerbahçe'ye başarılar diliyoruz, kupanın bu sezon Türkiye'ye geleceğine inanıyoruz. Bize bu yolda destek olan, her maçımıza gelen, bizi asla yalnız bırakmayan taraftarımıza, tüm Mersin halkına, organizasyonumuza olan güven ve destekleri için teşekkür ediyorum. Kurduğumuz bu büyük hayallerde bize güven veriyorlar." ifadelerine yer verdi.

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