Bakan Kasapoğlu, Mersin'deki öğrenci yurdunda misafir edilen depremzedelerle iftar yaptı:

MERSİN (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler nedeniyle yaşanan zor günlerin omuz omuza, ele ele verilerek atlatılacağını söyledi.

Kasapoğlu, depremden etkilenenlerin misafir edildiği Bakanlık bünyesindeki Mersin Kız Öğrenci Yurdu ve Kırkkaşık Kız Öğrenci Yurdu'nu ziyaret etti.

Ramazan ayının ilk iftarı için aynı yerleşkedeki yurtların yemekhanesine geçen Kasapoğlu, tabldot alıp sıraya girdi, masalarına konuk olduğu afetzedelerle hem orucunu açtı hem de sohbet etti.

Kasapoğlu, art arda yaşanan depremler nedeniyle zor süreçten geçildiğini belirterek, afette yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diledi.

Kendilerini sofralarında ağırlayan vatandaşlara teşekkür eden Kasapoğlu, "İnşallah bu zor günleri tıpkı bugün ve bugüne kadar olduğu gibi omuz omuza el ele vererek, yaralarımızı sararak, onararak birlikte atlatacağız. Çünkü bir yandan hayat devam ediyor. Hayatın sorumlulukları, o anlamdaki hüzünleri, sevinçleri devam ediyor." dedi.





- "Tüm imkanlarımızla yanınızda olacağız"

Bakan Kasapoğlu, devlet olarak afetten etkilenenlerin yanında olmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Yurtların depremzedelere açılmasına değinen Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Elbette devlet olarak en başından beri süreçleri en iyi noktaya götürene kadar yanınızda olacağız. Bu yurt, gençler, üniversite öğrencileri için yapılmış bir yurt ama hamdolsun zor zamanlarda bu ülkenin tüm evlatları için... İşte burada 7'den 70'e vatandaşlarımız var. Bir yuva olduğunu gösterdi. Biz de sizleri en güzel şekilde bu süreçte ağırlamanın gayretindeyiz. Ne gerekiyorsa başta değerli gençlerimiz, büyüklerimiz olmak üzere yaraları sarma, daha mutlu günlere yürüme adına tüm imkanlarımızla yanınızda olacağız."

Kasapoğlu, ramazanın rahmet, beraberlik ve mağfiret ayı olduğunu vurguladı.

Bu güzel ayın iklimiyle birlikte daha güçlü olacaklarına inandığını anlatan Kasapoğlu, "Moralimizle, inancımızla, motivasyonumuzla inşallah güçlenerek birbirimizin yaralarını onaracağız. İnşallah Rabbim bizleri bayrama, daha güzel, mutlu günlere eriştirsin. Bizleri, milletimizi, tüm insanlığı böyle felaketlerden, musibetlerden korusun." diye konuştu.

İftarın ardından yurtları gezen Kasapoğlu, açık havada bir araya geldiği depremzedelerle çay içti.

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